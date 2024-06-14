ياسر رشاد - القاهرة - الافتتاح مباشرة HD.. القنوات الناقلة لحفل افتتاح يورو 2024 ومباراة ألمانيا واسكتلندا اليوم

سينطلق بث مباشر لافتتاح بطولة يورو 2024 بين منتخبي ألمانيا واسكتلندا في ملعب "أليانز أرينا" مساء يوم الجمعة المقبل. يتمثل هذا الافتتاح في بطولة الأمم الأوروبية التي تستضيفها ألمانيا من 14 يونيو إلى 14 يوليو.

منتخب ألمانيا يسعى إلى بداية قوية تمكنه من استعادة هيبته والتأهل للدور الثاني، بينما يأمل منتخب اسكتلندا، بقيادة مدربه ستيف كلارك، في تحقيق إنجاز تاريخي. سيدير المباراة الافتتاحية الحكم الفرنسي كليمان توربين، وستنقل على قنوات "بي إن سبورتس".

متى موعد مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024؟

بث مباشر مباراة ألمانيا واسكتلندا اليوم في افتتاح كأس الأمم الأوربية 2024

موعد ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024 2024 هو يوم الخميس 14 يونيو 2024، على ملعب أليانز أرينا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ألمانيا واسكتلندا | من هنــــا

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

بث مباشر مباراة ألمانيا واسكتلندا اليوم في افتتاح كأس الأمم الأوربية 2024

بينما يتطلع مضيفو البطولة إلى استعادة الأمجاد السابقة لأبطال أوروبا أعوام 1972 و1980 و1996، فإن اسكتلندا لديها طموحات أكثر تواضعًا بكثير، حيث ستلعب الأمة البريطانية مباراتها العاشرة فقط على الإطلاق في نهائيات بطولة أوروبا تحت ملعب أليانز أرينا المشرق. أضواء.

تمكن "الزوار" يوم الجمعة على الأقل من تحقيق انتصار واحد في دور المجموعات في نسختي 1992 و1996 قبل أن ينسحبوا من العقبة الأولى، ولكن عند عودتهم التي طال انتظارها إلى أكبر مرحلة قارية في عام 2021، بحثوا عن انتصار واحد. انتهت بالفشل الذريع.

إن الحصول على نقطة واحدة فقط من تسع نقاط معروضة في بطولة أمم أوروبا 2020 سبق فشل اسكتلندا في إنهاء الجفاف في نهائيات كأس العالم - والذي يمتد الآن إلى عام 1998 - وعلى الرغم من أن تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2024 كانت عبارة عن قصة من نصفين، إلا أن الشوط الأول الرائع أثبت أنه كاف لإرسال رجال ستيف كلارك إلى ألمانيا.

في الواقع، كانت أسبانيا، بطلة عامي 2008 و2012، من بين ضحايا اسكتلندا في سلسلة انتصاراتها المذهلة التي استمرت خمس مباريات في التصفيات قبل أن تخسر في كل من مبارياتها الثلاث الأخيرة، ولكن مع تراجع مستواها مؤخرًا، يصل رجال كلارك إلى ميونيخ مفتخرين بفوز واحد فقط. من آخر تسع مباريات لهم في جميع البطولات.

وحتى في ذلك الوقت، لم يكن الفوز بنتيجة 2-0 على جبل طارق أمرًا يستحق الصراخ، ومنذ الفوز الودي المفاجئ بنتيجة 1-0 في عام 1999 - حيث كان دون هاتشينسون هو البطل - فشلت اسكتلندا في تحقيق الفوز في أي من مواجهاتها الأربع الأخيرة. أمام ألمانيا، وكان آخرها الهزيمة في مباراتين بتصفيات بطولة أمم أوروبا 2016 بنتيجة إجمالية 5-3.

علاوة على ذلك، فقد فشل الاسكتلنديون في معركتيهم السابقتين الوحيدتين مع مضيفي بطولة أوروبا 2024 في البطولات الكبرى، حيث سبقت خسارة كأس العالم 1986 الهزيمة 2-0 في دور المجموعات في بطولة أوروبا 1992، مما ترك رجال كلارك في مواجهة كتاب النموذج و كتب التاريخ.