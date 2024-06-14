مهاجم الزمالك يرفض استكمال الموسم ويطلب الرحيل فورًا

يرفض البنيني سامسون أكينيولا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الاستمرار مع الأبيض لنهاية الموسم الجاري.

وغادر سامسون، القاهرة، للمشاركة رفقة منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي، إلا أنه لم يعد حتى الآن للمشاركة مع الأبيض.

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وأبلغ أكينيولا، إدارة الزمالك بأنه لن يستكمل الموسم وسيرحل عن الفريق بعد إبلاغه بالرحيل نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة الكرة بنادي الزمالك، استقرت في وقت سابق على رحيل اللاعب، وأن الموسم الجاري هو الأخير له في الفريق.

وتحاول الإدارة في الوقت الحالي، اقناعه باستكمال الموسم قبل تسوية المستحقات خوفًا من أي شكاوى مستقبلية.

ويعاني الزمالك في الوقت الحالي من عقوبة إيقاف القيد بسبب مستحقات متأخرة للمغربي خالد بوطيب حيث ألزم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم القلعة البيضاء بدفع مايقرب من 2 مليون ونصف دولار.

ويواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الجاري الآن ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، المقامة على ملعب المقاولون العرب.

وكان سامسون انضم إلى صفوف الزمالك منذ مطلع الموسم الماضي لكنه لم يقدم المستوى المطلوب منه.