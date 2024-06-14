إصابات بين جماهير أسكتلندا قبل مواجهة ألمانيا في افتتاحية يورو 2024 (صور)

أصيب ستة أشخاص من جماهير منتخب أسكتلندا، قبل ساعات قليلة من مواجهة ألمانيا، في افتتاحية كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“، بحسب بيان الشرطة الألمانية.

واشتبهت الشرطة الألمانية، في سيارة للمشجعين كانت تسير في الاتجاه الخطأ من الطريق.

وأصدرت الشرطة الألمانية، بيانًا جاء فيه :”يشتبه في أن السائق الأسكتلندي كان يقود في الجانب الخاطيء من الطريق بسبب طبيعة حركة المرور في الجانب الأيسر في بلاده، حيث كان تحت تأثير الكحول”.

ووقعت الأصابات بعد منتصف ليل الخميس على طريق دائري بالقرب من أحد المطارات.

وبحسب البيان، أصيب السائق الأسكتلندي هو وأحد الركاب بجروح خطيرة وأصيب سائق السيارة الأخرى (45 عاما) وهو رجل من دوسلدورف بجروح طفيفة.

ويسافر ملايين الأشخاص من جميع أنحاء أوروبا إلى ألمانيا لحضور مباريات بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر لمدة شهر.

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وتخوض اسكتلندا المباراة الافتتاحية في ميونيخ أمام البلد المضيف ألمانيا في وقت لاحق اليوم.