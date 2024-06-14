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إصابات بين جماهير أسكتلندا قبل مواجهة ألمانيا في افتتاحية يورو 2024 (صور)

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جماهير أسكتلندا

جماهير أسكتلندا

أصيب ستة أشخاص من جماهير منتخب أسكتلندا، قبل ساعات قليلة من مواجهة ألمانيا، في افتتاحية كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“، بحسب بيان الشرطة الألمانية.

واشتبهت الشرطة الألمانية، في سيارة للمشجعين كانت تسير في الاتجاه الخطأ من الطريق.

وأصدرت الشرطة الألمانية، بيانًا جاء فيه :”يشتبه في أن السائق الأسكتلندي كان يقود في الجانب الخاطيء من الطريق بسبب طبيعة حركة المرور في الجانب الأيسر في بلاده، حيث كان تحت تأثير الكحول”.

ووقعت الأصابات بعد منتصف ليل الخميس على طريق دائري بالقرب من أحد المطارات.

وبحسب البيان، أصيب السائق الأسكتلندي هو وأحد الركاب بجروح خطيرة وأصيب سائق السيارة الأخرى (45 عاما) وهو رجل من دوسلدورف بجروح طفيفة.

ويسافر ملايين الأشخاص من جميع أنحاء أوروبا إلى ألمانيا لحضور مباريات بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر لمدة شهر.

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وتخوض اسكتلندا المباراة الافتتاحية في ميونيخ أمام البلد المضيف ألمانيا في وقت لاحق اليوم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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