بعد 5 دقائق.. جماهير الاهلي تغادر مدرجات برج العرب في مباراة فاركو

غادرت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، مدرجات ملعب برج العرب خلال مواجهة فاركو الجارية الآن ضمن منافسات الدوري المصري.

وسيطرت حالة من الغضب على جماهير الاهلي، من أمن الملعب لتغادر المدرجات بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة.

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وتأتي هذه المباراة بعد توقف الدوري لمدة شهر و نصف بسبب المشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويسعى الاهلي من خلال هذه المباراة لاستعادة صدارة الترتيب من بيراميدز، الذي يتصدر الدوري بفارق نقطتين.

ويمتلك الاهلي سجلاً مُميزًا أمام فاركو، حيث فاز عليه في ثلاث مباريات من أصل أربع مواجهات جمعتهما في الدوري.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – طاهر محمد طاهر.