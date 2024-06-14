خبير تحكيمي يحسم جدل ركلة جزاء الاهلي أمام سيراميكا في الدوري

علق ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، على الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي وفاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتحدث محمود، في تصريحات خاصة لـ كورة 365 قائلًا:” أنه في الدقيقة 25 لايوجد ركلة جزاء لصالح الاهلي، اللعبة هي احتماك طبيعي ولا ترتقي لاحتساب ركلة الجزاء”.

وأكمل بخصوص هدف فاركو في شباك الاهلي: الهدف سليم وقرار موفق من حكم اللقاء”.

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وواصل في حديثه: هدف الاهلي الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول سليم ولا يوجد به شئ”.

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، بهدفين مقابل هدف على فريق فاركو في المباراة الجارية الآن ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبدأ الاهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم – كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود متولي – رامي ربيعة – محمود عبد المنعم كهربا – أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – مصطفى شوبير – طاهر محمد طاهر.