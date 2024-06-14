قبل إنطلاق البطولة.. قائمة هدافي كأس أمم أوروبا التاريخيين

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024“، التي ستقام في الفترة من 14 يونيو الجاري، حتى 14 يوليو المقبل، وتقام في دولة ألمانيا.

ويتصدر قائد منتخب البرتغال كريسيتانو رونالدو، قائمة الهدافين التاريخيين في بطولات اليورو، والتي ضمت العديد من اللاعبين.

ويرصد “كورة 365″، قائمة الهدافين التاريخيين في كأس الأمم الأوروبية:

رونالدو – 14 هدفًا

بلاتيني – 9 أهداف

آلان شيرر – 7 أهداف

أنطوان جريزمان – 7 أهداف

فان نيستلروي – 6 أهداف

باتريك كلويفرت – 6 أهداف

واين روني – 6 أهداف

تيري هنري – 6 أهداف

إبراهيموفيتش – 6 أهداف

نونو جوميز – 6 أهداف

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مجموعات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2024”:

المجموعة الأولى: ألمانيا – إسكتلندا – المجر – سويسرا.

المجموعة الثانية: إسبانيا – كرواتيا – إيطاليا – ألبانيا.

المجموعة الثالثة: سلوفينيا – الدنمارك – صربيا – إنجلترا.

المجموعة الرابعة: بولندا – هولندا – النمسا – فرنسا.

المجموعة الخامسة: بلجيكا – سلوفاكيا – رومانيا – أوكرانيا.

المجموعة السادسة: تركيا – جورجيا – البرتغال – التشيك.