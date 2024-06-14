خبير تحكيمي: كان يجب طرد لاعب الزمالك والأبيض لا يستحق ركلة جزاء

وضح التخبير التحكيمي ياسر محمود، أحقية نادي الزمالك في احتسابه ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال الحكم الدولي السابق، ياسر محمود تصريح خاص لـ “كورة 365″، إن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء، لأن الكرة لم تلمس يد لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن مدافع الزمالك، حسام عبد المجيد، يستحق الكارت الأحمر، نتيجة حرمان لاعب سيراميكا كليوباترا، من هدف محقق.

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وضم تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف “روقا” وسيد عبد الله “نيمار” وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم “إيشو” وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.