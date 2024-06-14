أبرز المعلومات عن زوجة المصري سام مرسي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أقام اللاعب المصري، سام مرسي، حفل زفافه اليوم الجمعة، على خبيرة التجميل "شانيل".

وشهد حفل الزفاف حضور ابنتهما "سيينا" بفستان لونه أبيض، بالإضافة إلى حضور والده ووالدته.

وتعد شانيل زوجة سام مرسي، خبيرة تجميل مشهورة في إنجلترا، وتقوم بالترويج لمنتجات التجميل.

ولدى شانيل موقع الكتروني متخصص في بيع الأزياء والأكسسوارات الرجالية والنسائية، ويتابعها ما يقرب من 50 ألف شخص على منصة "إنستجرام".

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