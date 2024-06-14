مباشر لحظة بلحظة.. الزمالك 0 - 1 سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره سيراميكا كليوباترا عند السابعة مساءً المؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى، محمد صبحى.

خط الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة .

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.

وعلى الجانب الآخر يبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

ويجلس على دكة بدلاء سيراميكا كليوباترا كل من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - إبراهيم محمد - محمد توني - أحمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي – جون إيبوكا

ويحتل الزمالك قبل المباراة المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 28 نقطة جمعها من 17 مباراة خاضها بالمسابقة، فيما يأتي فريق سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن بجدول المسابقة برصيد 34 نقطة جمعهم من 23 مباراة.

ملخص بأبرز أحداث المباراة:

وأرسل عبدالله السعيد كرة طولية لزيمله ناصر منسي داخل منطقة جزاء سيراميكا ولكن تسديدته جاءت بعيدة عن المرمى الدقيقة 11.

وحصل فريق الزمالك على ركلة ركنية في الدقيقة 14 نفذها لاعبو أحمد سيد زيزو داخل منطقة الجزاء ولكن احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لصالح سيراميكا كليوباترا بداع عرقلة حمزة المثلوثي لمدافعه.

ووصلت كرة طولية في الدقيقة 18 لعبدالله السعيد داخل منطقة جزاء سيراميكا ولكن تسديدته مرت بعيدة عن المرمى.

وحصل فريق سيراميكا على ركلة ركنية من يسار الملعب بالدقيقة 26 نفذها أحمد بلحاج ليُسكنها أحمد رمضان بيكهام الشباك برأسه.

وأرسل لاعب الزمالك عبدالله السعيد كرة بينية لزميله زيزو داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 33 ولكن مرت بعيدة عن المرمى.

وواصل فريق الزمالك الضغط فأرسل لاعبه عمر جابر كرة عرضية من يسار الملعب حولها زيزو برأسه ولكن تصدت لها العارضة بالدقيقة 35.

واحتسب حكم المباراة بالدقيقة 45+6 مخالفة لصالح الزمالك من على حدود منطقة الجزاء بداعِ ارتطام تسديدة زيزو في يد مدافع سيراميكا كليوباترا.

وبدأ الزمالك الشوط الثاني من المباراة بضغط على دفاعات سيراميكا كليوباترا في محاولة لإدراك هدف التعادل ولكن وسط تصدي للدفاعات.

ووصلت كرة للاعب سيراميكا كليوباترا صديق أيبولا الذي سددها في الدقيقة 49 ولكن أعلى المرمى.

ووصلت كرة لعبدالله السعيد بمحيط منطقة جزاء سيراميكا سددها في الشباك بالدقيقة 80.