"أوباما وروقا".. دكة بدلاء الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "المقاولون العرب".

وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك عن تشكيل فريقه الرسمي للقاء، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى، محمد صبحى.

خط الدفاع، عمر جابر، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، محمد شحاتة .

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، ناصر ماهر، عبد الله السعيد.

خط الهجوم، مصطفى شلبي، ناصر منسي، أحمد مصطفى زيزو.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض في اللقاء كلاً من، "محمد عواد، أحمد رفاعي، محمد أشرف "روقا"، سيد عبد الله "نيمار"، زياد كمال، سيف جعفر، أحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما".

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