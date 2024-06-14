شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. سيراميكا يتقدم على الزمالك بهدف "بيكهام" وإنذار لعبد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة سيراميكا والزمالك، التى تجمعهما حاليًا باستاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم سيراميكا بهدف دون رد على الزمالك.

ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا فى الدقائق الأولى من المباراة، وتعرض ناصر ماهر لكدمة فى الركبة بعد إلتحام مع مدافع سيراميكا وتلقى العلاج ثم استكمل اللقاء.

وبعد الربع ساعة الأولى بدأ الزمالك يصل بكثافة لمرمى سيراميكا، فى المقابل اعتمد المنافس على الهجمة المرتدة، وفى الدقيقة 26 سجل أحمد رمضان بيكهام هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس بعد كرة ركنية.

وفى الدقيقة 28 ارتكب حسام عبد المجيد خطأ مع أحمد ياسر ريان، ليشهر الحكم عبد العزيز السيد البطاقة الصفراء للاعب، ويستدعيه حكم الفار كونها تستحق الطرد، إلا إن الحكم أصر على قراره.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



أحمد سيد زيزو



جانب من الشوط الول



جانب من اللقاء



جماهير الزمالك



جوزية جوميز



حضور جماهر الزمالك مباراة سيراميكا



زيزو خلال اللقاء



زيزو مباراة سيراميكا والزمالك



عبد الله السعيد خلال المباراة



عبد الله السعيد مباراة سيراميكا والزمالك



عبد الله السعيد وجانب من المباراة



عبد الله السعيد



مباراة سيراميكا والزمالك فى الدورى



مباراة سيراميكا والزمالك



مشجع يرفع لافتة للأعب أحمد حمدى

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

ويضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي، خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر برصيد 28 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق 8 انتصارات وأربعة تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 16.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و 7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.