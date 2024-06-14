شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يسجل هدف التعادل أمام الأهلي عن طريق جابر كامل عقب الرجوع لـ VAR والان مع تفاصيل الخبر

احتسب الحكم محمود ناجى هدفا صحيحا لفريق فاركو أمام الأهلي عن طريق جابر كامل في الدقيقة 36 من الشوط الأول بعد الرجوع لتقنية الفار فى المباراة المقامة حاليا باستاد برج العرب ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، لتصبح النتيجة 1/1.

الأهلي تقدم عن طريق إمام عاشور من ضربة جزاء فى الدقيقة 30 قبل أن يتعادل جابر كامل.

وتوج الأهلى بدورى أبطال أفريقيا فى آخر ظهور له قبل توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية بعد الفوز على الترجى التونسى بهدف دون رد ليتربع على عرش القارة الأفريقية للمرة الثانية عشرة في تاريخه.

وتعد مباراة الأهلى وفاركو مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

يحتل الأهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى 10 مواجهات وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً ، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.



إمام عاشور خلال اللقاء



إمام



جانب من المباراة



سجدة إمام عاشور بعد الهدف



عمر كمال عبد الواحد



فرحة لاعبى الأهلى



فريق الأهلى



كهربا وقفشة وإمام



مباراة الأهلى وفاركو