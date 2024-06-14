كوبا أميركا 2024: الولايات المتحدة تُعلن تشكيلتها النهائية

الرياص - اسماء السيد - شيكاغو: اختار المدرب غريغ بيرهالتر 26 لاعباً لتمثيل الولايات المتحدة في بطولة كوبا أميركا 2024 التي تستضيفها على أرضها بدءاً من 20 حزيران (يونيو) حتّى 14 تموز (يوليو) المقبل.

وضمّت القائمة 18 لاعباً من الذين شاركوا في كأس العالم 2022 في قطر وخرجوا من ثمن النهائي، بوجود 9 لاعبين أعمارهم 23 عاماً أو أقل.

وتلعب الولايات المتحدة بثاني أصغر فريقٍ عمراً في تاريخ مشاركاتها الخمس، ضمن المجموعة الثالثة التي تضمّ الأوروغواي، بنما وبوليفيا.

ويستهل أصحاب الأرض الذي تعادلوا مع البرازيل 1 1 ودياً الخميس، مشوارهم أمام بوليفيا في دالاس في 23 الشهر الحالي، ثم بنما في أتلانتا بعدها بأربعة أيام، قبل مواجهة الأوروغواي في الأوّل من تموز (يوليو) في كانساس سيتي.

وتستضيف الولايات المتحدة كوبا أميركا التي تُفتتح مبارياتها بين كندا والأرجنتين حاملة لقب كأس العالم، في 13 مدينة.

وهنا التشكيلة كاملة:

حراسة المرمى: إيثان هورفاث (كارديف سيتي الويلزي)، شون جونسون (تورنتو)، مات تورنر (نوتنغهام فورست الإنكليزي).

الدفاع: كاميرون كارتر فيكرز (سلتيك الاسكتلندي)، كريستفورد لاند (باليرمو الإيطالي)، مارك ماكينزي (جنك البلجيكي)، شاك مور (ناشفيل)، تيم ريم (فولهام الإنكليزي)، كريس ريتشاردز (كريستال بالاس الإنكليزي)، أنتوني روبنسون (فولهام الإنكليزي)، مايلز روبنسون (أف سي سينسيناتي)، جو سكالي (بوروسيا منشغلادباخ الألماني).

الوسط: تايلر أدامس (بورنموث الإنكليزي)، جوني كاردوسو (ريال بيتيس الإسباني)، لوكا دي لا توري (سلتا فيغو الإسباني)، ويستون ماكيني (يوفنتوس الإيطالي)، يونس موسى (ميلان الإيطالي)، جيوفاني رينا (نوتنغهام فورست الإنكليزي)، ماليك تيلمان (أيندهوفن الهولندي).