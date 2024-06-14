صاروخية عبدالله السعيد تمنح الزمالك هدف التعادل أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل عبدالله السعيد لاعب الزمالك الهدف الاول للأبيض أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز عبدالله السعيد نجم الزمالك في الدقيقة 79، بعد تسديدة صاروخية أرضية سكنت شباك سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك:

حراسة المرمى: محمد بسام

في خط الدفاع: احمد هاني - احمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي

خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان