إمام عاشور يقود الأهلي للفوز على فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الأهلي على فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الحادي عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز على استاد برج العرب.



أحرز إمام عاشور هدف الأهلي الأول عبر ركلة جزاء في الدقيقة 30 ، بعدما إعاقة من عمرو جمال لاعب فاركو للفرنسي موديست مهاجم الاحمر ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء، ينجح إمام في تنفيذها.

وكان فاركو سجل بعدها هدف التعادل بأقدام جابر كامل بالدقيقة 35 لكنه إلغي بداعي وجود حالة تسلل قبل أن تدخل تقنية الفيديو التي تؤكد صحة الهدف ليتم إحتسابه.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي سجل إمام عاشور هدف التقدم بعد تسديدة ولا أروع سكنت الشباك بعد تمريرة من عمر كمال عبدالواحد.

رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع بعد خوضه 16 مباراة، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعد خوضه 24 مباراة.



تشكيل الأهلي أمام فاركو:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال – ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم - كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - رضا سليم – مروان عطية – حسين الشحات – إمام عاشور.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

تشكيل فاركو أمام الاهلي:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: أحمد عوض - ياسين عيد - أنكادا - جابر كامل.

خط الوسط: أحمد البحراوي - محمد فخري - محمود عماد.

خط الهجوم: محمود البدري - عمرو جمال - شكري نجيب.

