رابطة الأندية تجازف باللاعبين بإقامة المباريات نهارا رغم تحذيرات هيئة الأرصاد

ياسر رشاد - القاهرة - في ظل صعوبة الطقس والحرارة المرتفعة خلال الأيام الحالية، قررت رابطة الأندية المحترفة المصرية إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري في تمام الساعة السابعة مساءً رغم صعوبة الطقس وأرتفاع درجات الحرارة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية من اللعب في هذا الجو.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل ، وارتداء غطاء للرأس عند التعرض لأشعة الشمس، في بيان رسمي.

رغم ذلك تضع رابطة الأندية مباريات في توقيتات صعبة مثل الرابعة عصرا، والسابعة مساءً في ظل أرتفاع الرطوبة و درجات الحرارة، وفقدان اللاعبين الكثير من السوائل أثناء اللعب في مثل هذا الجو الصعب والمناخ المرتفع الحرارة و الرطوبة واحتياج اللاعبين لكمية سوائل كثيرة تعويضا لما تفقده.

الأمر لا يتوقف على اللاعبين فقط بل الجماهير والحكام وغيرهم مما يتواجدوا في المباريات في ظل صعوبة الجو وأرتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.

يأتي ذلك رغم تحذير هيئة الأرصاد من التعرض للشمس، واللعب في هذا الجو، تضع رابطة الأندية مواعيد المباريات في توقيتات صعبة، والسبب غير معلوم، مما يجعل الجماهير ومسؤولي الأندية يتسائلون عن سبب ذلك دون سبب واضح من قبل الرابطة.

