نداي يسجل هدف التقدم للزمالك أمام سيراميكا

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم الزمالك على سيراميكا كليوباترا بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض ، والتي تقام على استاد المقاولون العرب، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
أحرز السنغالي إبراهيما نداي هدف التقدم للزمالك في الدقيقة 89 لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأبيض.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".
تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك:
حراسة المرمى: محمد بسام
في خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد بيكهام - رجب نبيل -عبد الرحمن بودي
خط الوسط: محمد عادل - صديق ايجولا - احمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج
خط الهجوم: أحمد ياسر ريان