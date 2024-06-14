ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على فاركو

يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، بعد فوز الاهلي على فاركو، والزمالك على سيراميكا كليوباترا.
وفاز الاهلي على فاركو بنتيجة 2-1، وحقق نادي الزمالك الانتصار على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد.
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ترتيب الدوري المصري:
1- بيراميدز – 56 نقطة – 23 مباراة.
2- المصري – 39 نقطة – 24 مباراة.
3- زد – 37 نقطة – 23 مباراة.
4- الأهلي – 36 نقطة – 16 مباراة.
5- إنبي- 36 نقطة – 24 مباراة.
6- الاتحاد السكندري – 36 نقطة – 25 مباراة.
7- فيوتشر – 35 نقطة – 24 مباراة.
8- سموحة – 35 نقطة – 24 مباراة.
9- سيراميكا كليوباترا – 34 نقطة – 23 مباراة.
10- طلائع الجيش – 33 نقطة – 23 مباراة.
11- الزمالك – 31 نقطة – 18 مباراة.
12- الجونة – 30 نقطة – 25 مباراة.
13- الإسماعيلي – 27 نقطة – 25 مباراة.
14-البنك الأهلي- 23 نقطة – 25 مباراة.
15- بلدية المحلة – 22 نقطة -24 مباراة.
16- فاركو – 21 نقطة – 24 مباراة.
17- المقاولون العرب – 16 نقطة – 23 مباراة.
18- الداخلية – 15 نقطة – 24 مباراة.
جدول هدافي الدوري المصري الممتاز:
1- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة 12 هدفا.
2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 10 أهداف.
3- فيستون كالالا مايلي بيراميدز 9 أهداف.
4- ياو أنور لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.
5- أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا 8 أهداف.
6- مصطفى زيكو لاعب زد إف سي 8 أهداف.