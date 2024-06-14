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ترتيب الدوري المصري والهدافين بعد فوز الاهلي على فاركو

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يقدم موقع “كورة 365″، جدول ترتيب الممتاز موسم 2023-2024، بعد فوز الاهلي على فاركو، والزمالك على سيراميكا كليوباترا.

وفاز الاهلي على فاركو بنتيجة 2-1، وحقق  نادي الزمالك الانتصار على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد.

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ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز – 56 نقطة – 23 مباراة.

2- المصري – 39 نقطة – 24 مباراة.

3- زد – 37 نقطة – 23 مباراة.

4- الأهلي – 36 نقطة – 16 مباراة.

5- إنبي- 36 نقطة – 24 مباراة.

6- الاتحاد السكندري – 36 نقطة – 25 مباراة.

7- فيوتشر – 35 نقطة – 24 مباراة.

8- سموحة – 35 نقطة – 24 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا – 34 نقطة – 23 مباراة.

10- طلائع الجيش – 33 نقطة – 23 مباراة.

11- الزمالك – 31 نقطة – 18 مباراة.

12- الجونة – 30 نقطة – 25 مباراة.

13- الإسماعيلي – 27 نقطة – 25 مباراة.

14-البنك الأهلي- 23 نقطة – 25 مباراة.

15- بلدية المحلة – 22 نقطة -24 مباراة.

16- فاركو – 21 نقطة – 24 مباراة.

17- المقاولون العرب – 16 نقطة – 23 مباراة.

18- الداخلية – 15 نقطة – 24 مباراة.

جدول هدافي الدوري المصري الممتاز:

1- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة 12 هدفا.

2- مابولولو لاعب الاتحاد السكندري 10 أهداف.

3- فيستون كالالا مايلي بيراميدز 9 أهداف.

4- ياو أنور لاعب البنك الأهلي 9 أهداف.

5- أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا 8 أهداف.

6- مصطفى زيكو لاعب زد إف سي 8 أهداف.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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