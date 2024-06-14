جوميز يكشف سر تألق السعيد مع الزمالك أمام سيراميكا ويشيد بنجم الأبيض

علق البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة بنادي الزمالك، على الفوز على سيراميكا كليوباترا في منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأوضح جوميز في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد المباراة أن أداء اللاعبين كان مُبهرًا على الرغم من صعوبة أرضية الملعب، مُثنيًا على قدرتهم على التحكم في مُجريات اللعب حتى اللحظات الأخيرة.

وأشار المدير الفني إلى أن الزمالك أتيحت له فرص عديدة ل تسجيل أهداف إضافية، لكن الحظ لم يُحالف اللاعبين في ترجمتها إلى أهداف.

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وقدم جوميز شكرًا خاصًا ل اللاعب الموهوب أحمد مصطفى زيزو على بذله الجهد الكبير في المباراة، مُؤكدًا على أن زيزو لاعب مُوهوب يُمكنه صنع الفرق في أي وقت.

وتطرق جوميز لموضوع مركز اللاعب عبدالله السعيد، وأوضح أن السعيد لم يلعب في مركز 10 بشكل مُحدد، بل كان يتواجد في مختلف مناطق الملعب لمساعدة الفريق.

وأكد المدير الفني أن الزمالك يدفع له راتبًا لكي يختار أفضل اللاعبين للمباريات، مُشيرًا إلى أن هذا هو واجبه الأساسي.

وختامًا، دافع جوميز عن المهاجم ناصر منسي الذي أهدر فرصتين في المباراة، مُؤكدًا على أن منسي لاعب مُجتهد يُقدم الإضافة للفريق في كل المباريات.