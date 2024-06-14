خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية في مباراة الاهلي وفاركو

تحدث ياسر محمود، الحكم الدولي السابق، على أبرز الحالات التحكيمية في مباراة الاهلي وفاركو ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز التي أقيمت اليوم الجمعة.

وقال محمود، في تصريحات خاصة لـ كورة 365 قائلًا:” أنه في الدقيقة 25 لايوجد ركلة جزاء لصالح الاهلي، اللعبة هي احتكاك طبيعي ولا ترتقي لاحتساب ركلة الجزاء”.

وأكمل بخصوص هدف فاركو في شباك الاهلي: الهدف سليم وقرار موفق من حكم اللقاء”.

اقرأ ايضًا..موعد مباراة الاهلي القادمة بعد الفوز على فاركو

وواصل في حديثه: هدف الاهلي الثاني في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول سليم ولا يوجد به شئ”.

وأكمل:” في الدقيقة 57 إنذار صحيح للاعب فاركو جابر كامل التهور مع الخصم والدقيقة 70 الحكم لم يحتسب خطأ على مدافع فاركو وأيضا لم ينذر اللاعب للتدخل بتهور مع موديست”.

واستطرد:” الدقيقة 86 إنذار للاعب فاركو للتدخل بتهور مع الشناوى والدقيقة 89 تسلل صحيح على كهربا والمساعد الثانى تصرفه صحيح وفي الدقيقة 93 خطأ صحيح على كهربا مع مدافع فاركو والحكم تصرفه صحيح حيث انتظر نهاية اللعبة واحتسب الخطأ”.

وأتم:”يجب على لجنة الحكام التنبيه على حكامها بتوحيد قرارتها”.

وحقق الاهلي الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من الدوري.