أول تعليق من كولر بعد فوز الاهلي على فاركو بـ الدوري

تحدث المدرب مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الاهلي، بعد الفوز على فاركو 2-1، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لبطولة الدورى الممتاز

سجل إمام عاشور، الهدف الاول للاهلي في الدقيقة 30 من ركلة جزاء ، وتعادل لفاركو جابر كمال فى الدقيقة 34 من عمر اللقاء قبل أن يعود إمام ويضع الأحمر في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 47 من تسديدة صاروخية.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “واجهنا صعوبة خلال المباراة، بسبب غياب 18 لاعبًا عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لتواجدهم مع المنتخبات الوطنية”.

وأضاف: “موديست هو من حصل على ركلة جزاء في بداية المباراة وليس هو الوحيد الذي يهدر الفرص لدينا كل اللاعبين بتضيع”.

وتابع: “محمد الشناوي كابتن الفريق والحارس الأول للمنتخب، وأن مصطفى شوبير هو المستقبل وقدم موسمًا خرافيًّا”.

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وبهذه النتيجة، أرتقى النادي الأهلى 5 مراكز دفعة واحدة محتلا المركز الرابع بـ 37 نقطة , بينما تجمد رصيد فاركو عند 21 نقطة.