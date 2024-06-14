هل يستحق الزمالك 3 ركلات جزاء أمام سيراميكا؟.. خبير تحكيمي يوضح “خاص”

وضح التخبير التحكيمي ياسر محمود، أحقية نادي الزمالك في احتسابه ركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأبيض، على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب المقاولون العرب، في الدوري الممتاز.

وقال الحكم الدولي السابق، ياسر محمود تصريح خاص لـ “كورة 365″، إن الزمالك لا يستحق ركلة جزاء، لأن الكرة لم تلمس يد لاعب سيراميكا كليوباترا.

وأضاف أن مدافع الزمالك، حسام عبد المجيد، يستحق الكارت الأحمر، نتيجة حرمان لاعب سيراميكا كليوباترا، من هدف محقق.

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وعن هدف الزمالك الأول، قال: “هدف التعادل للزمالك سليم لا يوجد فاول على لاعب الزمالك لأن الكره معه”.

وأكد أن الزمالك لا يستحق أي ركلة جزاء خلال المباراة.

وأتم: “يجب على لجنة الحكام التنبيه على حكامها بتوحيد قرارتها”.

ورفع الزمالك رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري بينما تحمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة في المركز التاسع.