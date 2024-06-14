فوزي البنزرتي مدربًا لمنتخب تونس

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، رسميًا، عن تعيين المدرب فوزي البنزرتي البالغ 74 عامًا، مديرا فنيا لمنتخب تونس.

وسيصبح البنزرتي، مدرب النادي الإفريقي، مديرًا فنيًا لـ منتخب “نسور قرطاج”، بدايةً انطلاقاً من 1 يوليو 2024. اقرأ أيضًا: بعد تعادل تونس.. ترتيب مجموعات التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026

وأصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانًا جاء فيه: “تعيين السيد فوزي البنزرتي مدربا للمنتخب الوطني، بمساعدة السيد عماد بن يونس انطلاقا من 1 يوليو 2024”. وسيتولّى البنزرتي، قيادة “نسور قرطاج” للمرة الرابعة، بعد فتراتٍ قصيرة في 1994، 2010، 2011، و2018.

واستطاع المدرب فوزي البنزرتي، التتويج بـ23 لقباً مع أندية الترجي (11 لقباً)، النجم الرياضي الساحلي (8)، الإفريقي (1) والوداد المغربي (3)، كما حلّ وصيفاً في مونديال الأندية 2013 مع الرجاء المغربي.

ويتصدر منتخب تونس مجموعته في التصفيات الإفريقية المونديالية بـ10 نقاط من أربع مباريات، بفارق نقطتين عن ناميبيا.