عبدالله السعيد يُسجل ويصنع لأول مرة مع الزمالك بعد صيام 10 مباريات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قصّ لاعب الزمالك عبدالله السعيد شريط التسجيل بقميص القلعة البيضاء خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بسيراميكا كليوباترا في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

وسجل السعيد هدف التعادل للزمالك بالدقيقة 80 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ولم تمر سوى 9 دقائق حتى صنع الهدف الأول له مع الزمالك بكرة عرضية أرسلها داخل منطقة الجزاء ليُسكنها زميله إبراهيما نداي برأسه الشباك.

وخاض صاحب الـ 38 عاماً بقميص الزمالك منذ انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية 10 مباريات ببطولتي الدوري والكأس ولكن دون أن يُسجل أو يصنع.

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