اخبار الرياضه

افتتاح يورو 2024.. تشكيل ألمانيا لمواجهة اسكتلندا في أمم أوروبا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام مباراة افتتاح يورو 2024 اليوم الجمعة، بين المستضيف ألمانيا ونظيره اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا التشكيل الرسمي لمواجهة اسكتلندا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: روديجر - تاه - كيميتش - ميتلشتات.

خط الوسط: توني كروس - اندريتش - جوندوجان.

خط الهجوم: فيرتز - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.

الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم كل من، ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.

اقرأ ايضًا:

5 لاعبين عليك متابعتهم في يورو 2024

بعد عقد القران .. 20 صورة لزوجة سام مرسي وابنته

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا