افتتاح يورو 2024.. تشكيل ألمانيا لمواجهة اسكتلندا في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تقام مباراة افتتاح يورو 2024 اليوم الجمعة، بين المستضيف ألمانيا ونظيره اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا التشكيل الرسمي لمواجهة اسكتلندا، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: روديجر - تاه - كيميتش - ميتلشتات.

خط الوسط: توني كروس - اندريتش - جوندوجان.

خط الهجوم: فيرتز - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.

الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم كل من، ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.

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