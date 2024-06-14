افتتاح يورو 2024.. تشكيل ألمانيا لمواجهة اسكتلندا في أمم أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
تقام مباراة افتتاح يورو 2024 اليوم الجمعة، بين المستضيف ألمانيا ونظيره اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.
وأعلن الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا التشكيل الرسمي لمواجهة اسكتلندا، والذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: نوير.
خط الدفاع: روديجر - تاه - كيميتش - ميتلشتات.
خط الوسط: توني كروس - اندريتش - جوندوجان.
خط الهجوم: فيرتز - كاي هافيرتز - جمال موسيالا.
الجدير بالذكر أن المجموعة الأولى تضم كل من، ألمانيا واسكتلندا والمجر وسويسرا.
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