موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز بثنائية أمام سيراميكا كليوباترا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خطف فريق الزمالك ثلاثة نقاط هامة من أمام نظيره سيراميكا كليوباترا بعدما حوّل تأخره بهدف لفوز بثنائية خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11.

ويستعد فريق الزمالك لاستضافة نظيره المصري البورسعيدي عند السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 17 يونيو ضمن منافسات الدوري.

الزمالك يحتل قبل المباراة المركز 11 بجدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيد بنقاط مباراة سيراميكا إلى 31 نقطة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق المصري المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة.

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