اليوم الأول.. تغطية خاصة لمباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح يورو 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرير - محمد القرش:

تقام بعد قليل مباراة ألمانيا واسكتلندا في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وتبدا المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب أليانز أرينا.

وتقام البطولة في الفترة من 14 يونيو حتى يوم 14 من شهر يوليو المقبل.

وحرصا على موافاتكم بتغطية المباراة نرصد لكم هنا أبرز الأخبار واللقطات، يمكنكم الإطلاع عليها من خلال الروابط التالية:

افتتاح يورو 2024.. تشكيل ألمانيا لمواجهة اسكتلندا في أمم أوروبا

تقام مباراة افتتاح يورو 2024 اليوم الجمعة، بين المستضيف ألمانيا ونظيره اسكتلندا، في تمام الساعة العاشرة مساء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينج بونج وكرة قدم.. أجواء ما قبل افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا (صور)

يلاقي منتخب ألمانيا نظيره اسكتلندا اليوم الجمعة، في افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا