جوميز يتحدث عن: تغيير مركز عبدالله السعيد أمام سيراميكا كليوباترا.. ومميزات زيزو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى المدير الفني البرتغالي لفريق الزمالك، جوزيه جوميز، سعادته بالفوز الذي حققه لاعبوه على نظرائهم في سيراميكا كليوباترا.

وحولّ فريق الزمالك تأخره بهدف للفوز بثنائية على نظيره سيراميكا كليوباترا خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

وأشاد جوميز خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة بلاعبه زيزو، معددًا مميزاته بقوله:"هو إنسان مثلنا ولكن قلبه كبير جدًا ولا تستطع القول متى سيصنع الفارق وشخصيته وقلبه وروحه تساعد الفريق بشكل مستمر"، كما أشاد بمهاجم فريقه ناصر منسي بقوله:"الزمالك يدفع لي الأموال لاختار أفضل اللاعبين وناصر منسي أضاع فرصتين ولكنه يستلم الكرة بشكل جيد ويحرك الملعب ويدافع جيدًا وهو يقوم بعمل جيد داخل الفريق حتى لو لم يسجل الأهداف".

وعن تغيير مركز عبدالله السعيد أمام سيراميكا كليوباترا، قال مدرب الزمالك:"أعلم جيداً أن عبدالله يلعب بمركز ١٠ ولكن في التدريبات والملعب والمباريات لا أفكر بهذا الشكل؛ فأحرص دائمًا على أن يكون عبدالله متأخرًا في الملعب ليكون وجه على مرمى المنافس ومن الممكن أن تسأل عبدالله لماذا يلاعبك هذا المدرب الغبي في هذا المركز اليوم لعبنا بعبدالله وناصر ماهر في مركز ١٠".

وأتم المدرب البرتغالي تصريحاته بقوله:"سعيد من أداء اللاعبين ونجيلة الملعب كانت صعبة جدًا وتحت هذه الظروف الصعبة أنهينا الشوط الأول بأداء جيد وفي الشوط الثانى لم نستسلم وواضح بالنسبة لنا أننا قادرون على الفوز باللقاء والحصول على الثلاث نقاط بالرغم من قوة المنافس وقيام مدربهم بعمل كبير ولكننا أضعنا العديد من الكرات المؤكدة".

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