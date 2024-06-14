افتتاح يورو 2024.. السير فيرجسون ومورينيو يحضران مباراة ألمانيا واسكتلندا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - التقطت كاميرات الفيديو، السير أليكس فيرجسون ومورينيو وهما يجلسان في المدرجات من أجل مشاهدة افتتاح يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا.

وحرص السير أليكس فيرجسون على حضور المباراة لدعم منتخب وطنه الذي لم يفز منذ 28 عاما.

وكان آخر فوز لمنتخب اسكتلندا في بطولة اليورو عام 1996 حين حقق الفوز على منتخب سويسرا بهدف دون رد.

وسبق لفيرجسون أن تولى تدريب المنتخب الاسكتلندي في الفترة من موسم 1985/86 حتى 1987.

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