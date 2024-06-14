"الناس كلها قالت طرد".. اعتراض مدرب سيراميكا كليوباترا على حكم مباراة الزمالك (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أظهرت لقطات بثتها قناة أون سبورت اعتراض أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على حكم مباراة فريقه أمام الزمالك.

ودخل الرمادي بين شوطي اللقاء في نقاش محتدم مع حكم اللقاء معترضاً على قراره بعدم إشهار البطاقة الحمراء للاعب الزمالك حسام عبدالمجيد بعد عرقلته للاعبه أحمد القندوسي وهو منفرداً تجاه المرمى بقوله:"الناس كلها قالت طرد".

واستنكر كذلك مدرب سيراميكا كليوباترا الوقت بدل من الضائع خلال الشوط الأول الذي وصل إلى 9 دقائق.

وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد أنهى الشوط الأول بالتقدم بهدف نظيف قبل أن يخسر اللقاء بثنائية في مؤجلة من الجولة 11 من الدوري.

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