شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا بثنائية السعيد ونداى فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ 11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.

أحداث المباراة

ضغط الزمالك على دفاع سيراميكا فى الدقائق الأولى من المباراة، وتعرض ناصر ماهر لكدمة فى الركبة بعد إلتحام مع مدافع سيراميكا وتلقى العلاج ثم استكمل اللقاء.

وبعد الربع ساعة الأولى بدأ الزمالك يصل بكثافة لمرمى سيراميكا، فى المقابل اعتمد المنافس على الهجمة المرتدة، وفى الدقيقة 26 سجل أحمد رمضان بيكهام هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس بعد كرة ركنية.

وفى الدقيقة 28 ارتكب حسام عبد المجيد خطأ مع أحمد ياسر ريان، ليشهر الحكم عبد العزيز السيد البطاقة الصفراء للاعب، ويستدعيه حكم الفار كونها تستحق الطرد، إلا إن الحكم أصر على قراره، وسدد عمر جابر كرة قوية ارتطمت فى القائم.

وفى الدقيقة 35 طالب لاعبو الزمالك بركلة جزاء بداعى ارتطام الكرة بيد محمد إبراهيم، وبعد أن عاد الحكم لشاشة الفار أشار باستكمال اللعب، وسدد مصطفى شلبي كرة صاروخية ارتطمت فى العارضة بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 58 دفع جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك بيوسف أوباما بدلاً من ناصر ماهر، وهبط المستوى فى الشوط الثانى حيث اختفت الاثارة التى وجدت فى الشوط الأول من اللقاء.

وسجل عبد الله السعيد أول أهدافه بقميص الزمالك، وتعادل لفريقه أمام سيراميكا فى الدقيقة 79 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ثم سجل السنغالى إبراهيما نداى لاعب الزمالك هدف التقدم لفريقه على سيراميكا فى الدقيقة 89 بصناعة من عبد الله السعيد، لتصبح النتيجة 2 / 1 للفارس الأبيض.

تشكيل الفريقان

ضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع : عمر جابر – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – محمد شحاتة، خط الوسط : نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وإبراهيما نداي ويوسف أوباما.

وضم تشكيل سيراميكا كلاً من.. حراسة المرمى: محمد بسام، خط الدفاع: أحمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي، خط الوسط: محمد عادل - صديق إيجولا - أحمد القندوسي - محمد إبراهيم - أحمد بلحاج، خط الهجوم: أحمد ياسر ريان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - خالد صبحي - ابراهيم محمد - محمد توني - احمد القرموطي - نور علاء - صامويل أمادي - چون إيبوكا.

فيما يحتل سيراميكا المركز الثامن برصيد 34 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 7 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 27.



أحمد سيد زيزو



جانب من الشوط الول



جانب من اللقاء



جماهير الزمالك



جوزية جوميز



حضور جماهر الزمالك مباراة سيراميكا



زيزو خلال اللقاء



زيزو مباراة سيراميكا والزمالك



عبد الله السعيد خلال المباراة



عبد الله السعيد مباراة سيراميكا والزمالك



عبد الله السعيد وجانب من المباراة



عبد الله السعيد



مباراة سيراميكا والزمالك فى الدورى



مباراة سيراميكا والزمالك