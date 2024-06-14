شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصعد 4 مراكز فى جدول الدورى بثنائية إمام عاشور أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

قاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق امام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل جابر كمال لـ فاركو في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف امام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، وأنتوني موديست.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد "شيكا"، أحمد عوض، ياسين مرعى، جيفرسون إينكادا، جابر كامل، أحمد البحراوى، محمد فخرى، محمود عماد، محمود البدرى، شكرى نجيب، وعمرو جمال.

أدار المباراة كل من: محمود ناجي حكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثان، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

بهذه النتيجة يصعد الأهلى أربعة مراكز، حيث بات يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

الشوط الأول

جاءت أحداث أول 15 دقيقة هادئة إلى حد كبير من جانب الفريقين وحاول الأهلي تسجيل هدف مُبكر، لكن لاعبيه لم يكن لديهم القوة الهجومية الكافية للتسجيل.

انحصر اللعب كثيراً وسط الملعب بعدما غابت الخطورة الحقيقة عن مرمى الفريقين وتعرض عمرو جمال لإصابة وتلقى العلاج قبل أن يواصل المشاركة في المباراة ، وطالب موديست باحتساب ركلة جزاء له بعد عرقلته في منطقة جزاء فاركو وبعد اللجوء لتقنية الفار احتسب الحكم محمود ناجي ركلة جزاء للأهلي سجل منها إمام عاشور الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 30.

بعد الهدف نشط أداء فاركو وسجل جابر كامل هدف التعادل لفريق فاركو في الدقيقة 37، وحاول الاهلي العودة للتسجيل وزيارة شباك فاركو وكان له ما أراد حيث سجل إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، وعادت الخطورة مرة أخرى لفريق فاركو لكن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

الشوط الثاني

بدأ الأهلي الشوط الثاني بتغيير ثنائي حيث شارك أحمد عبد القادر بدلاً من رضا سليم وآليو ديانج بدلاً من أحمد نبيل كوكا ، وأهدر موديست أكثر من فرصة مُحققة للمارد الأحمر.

نال جابر كمال بطاقة صفراء للخشونة مع أمام عاشور في الدقيقة 58، وهدأ أداء الأهلي مرة أخرى ليسمح لفريق فاركو بالسيطرة على وسط الملعب.

شارك محمود عبد المنعم كهربا بدلاً من موديست في الدقيقة 74، وضغط فاركو بقوة قبل أن يشارك أفشة بدلاً من امام عاشور وطاهر محمد طاهر بدلاً من حسين الشحات في الدقيقة 82.

وأشهر حكم المباراة، بطاقة صفراء لأحمد شريف مهاجم فاركو للخشونة مع محمد الشناوي، في الدقيقة 87، وشهدت الدقائق الأخيرة هجوما ضاغطا من الفريقين لكن ينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين لهدف.



احتفال إمام عاشور



إصابة لاعب سيراميكا



إصابة لاعب فاركو 1



إصابة لاعب فاركو ومحمد عبد المنعم



جماهير الأهلى



حسين الشحات خلال اللقاء



عبد المنعم وإمام



عمر كمال عبد الواحد



فلاحة إمام وعمر كمال بالهدف



محمد عبد المنعم مع لاعب فاركو