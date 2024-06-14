شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاستعداد لمباراته المقبلة فى الدورى، بعد تحقيق الفوز على سيراميكا نتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يخوض فريق الزمالك مباراته المقبلة أمام المصرى البورسعيدى، يوم الاثنين، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الأسبوع الـ 26 من عمر مسابقة الدورى.