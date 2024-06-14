شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان بيكهام رجل مباراة سيراميكا والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نال أحمد رمضان بيكهام لاعب فريق سيراميكا، جائزة رجل مباراة مواجهة الزمالك التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنتيجة 2 / 1.



أحمد رمضان بيكهام

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.