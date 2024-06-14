شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وسيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

سيراميكا تقدم فى بداية اللقاء عن طريق أحمد رمضان بيكهام فى الدقيقة 26، ثم تعادل عبد الله السعيد للزمالك فى الدقيقة 79، وسجل إبراهيما نداى هدف الفوز فى الدقيقة 89.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 31 فى المركز الـ 11 بعدما لعب 18 مباراة حقق 9 انتصارات و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 17.

فيما يحتل سيراميكا المركز التاسع برصيد 34 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق 9 انتصارات و7 تعادلات وخسر 8 مرات وسجل لاعبوه 37 هدفا وتلقت شباكهم 28.