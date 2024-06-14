شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: الأهلى واجه صعوبة أمام فاركو.. وجلسة مع الشناوى وشوبير لحسم الحارس الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، عن تراجع أداء فريقه أمام نظيره فاركو، قائلا "المباراة كانت صعبة، والأسباب واضحة وهي نقص 18 لاعبا عن الفريق، خلال الفترة الماضية؛ بسبب التوقف الدولي ما بين دوليين ومنتخبات شباب وأولمبى ومحترفين".

وقال مارسيل كولر، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "كان هناك غياب في التجانس والتفاهم بين اللاعب، بالإضافة إلى المستوى البدني، هذه الظروف صعبت على الفريق المباراة، ولكن في النهاية نجحنا في تحقيق الفوز وتنتظرنا فترة صعبة بسبب ضغط المباريات، وذلك يحتاج مجهودا كبيرا في تجهيز اللاعبين، ويجب على اللاعيبن فى الفترة الحالية، مراعاة النوم والأكل بشكل جيد، والاستشفاء بشكل جيد، وسأبحث مع الجهاز من الذي سنمنحه راحة ومتى نقوم بعملية التدوير بين اللاعبين".

وأضاف مارسيل كولر: "موديست تسبب في ركلة جزاء وقام بكثير من الأشياء المطلوبة منه، ليس هو فقط من يضيع الفرص بل هي أزمة نُعاني منها، وخروجه ليس بسبب إهدار الفرص، هذه ظاهرة في كل اللاعيبن، وأتمنى أن يسجل الجميع، ويكون لديّ لاعب يسجل كل الفرص، ونحاول إظهار أفضل ما عند اللاعيبن".

وعلق كولر على مشاركة محمد الشناوى في التشكيل الأساسى قائلًا: "ليس دي تدوير في مركز حراسة المرمى، محمد الشناوي هو حارس مصر الأول حاليًا، وهذا لا يمنع أن مصطفى شوبير هو حارس مصر المقبل، وقدم مستويات عظيمة الموسم الحالي، سأتحدث معاهم لاختيار الأنسب للفريق في الفترة المقبلة".

وقاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل جابر كمال لـ فاركو في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بهذه النتيجة يصعد الأهلى أربعة مراكز، حيث بات يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.