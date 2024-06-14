الأهلي يحقق فوزا غاليا على فاركو في الدوري ويقتحم المربع الذهبي

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح الأهلي في تحقيق فوزًا غاليًا على حساب فاركو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء المؤجل الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 11 من عمر دوري Nile.

وشهدت الدقيقة 30 من عمر المباراة احتساب ضربة جزاء ضد فاركو، وذلك بعد العودة لتقنية الفيديو، وذلك بسبب دفع الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الأهلي.

وتمكن إمام عاشور من ترجمة ضربة الجزاء لهدف، وذلك بعد أن وضعها على يمين شيكا، حارس مرمى فاركو، ليتقدم الشياطين الحمر بهدف دون رد.

ونجح فريق فاركو في العودة سريعًا في المباراة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 35 عبر جابر كامل بعد تلقيه كرة بينية ووضعها في المرمى بعد انفراد مع محمد الشناوي، ليجري إلغاء الهدف قبل تأكيده من تقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، أضاف إمام عاشور الهدف الثاني للأهلي بتصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 في المركز الرابع في جدول الترتيب متفوقًا على إنبي والاتحاد السكندري، بينما توقف رصيد فاركو عند 21 نقطة في المركز السادس عشر.

وتنتظر الجماهير موعد مباراة الأهلي القادمة، أمام الاتحاد السكندري الثلاثاء المقبل، ضمن مباريات الجولة 26 من عمر منافسات دوري Nile، وذلك بعد الفوز الذي حققه الفريق الأحمر على حساب فاركو، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد الجيش المصري بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

https://vidbtol3.stad90.com/embed/g0NnQA0RMTUfb