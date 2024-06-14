الزمالك يحقق فوزا صعبا على سيراميكا في الدوري المصري (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الزمالك فوزا صعبا على فريق سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الدوري المصري.

وأقيمت مواجهة الزمالك وسيراميكا كليوباترا على استاد المقاولون العرب في اللقاء المؤجل من الجولة 11 للمسابقة المحلية.

وتقدم سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول عن طريق أحمد رمضان بيكهام، بعد كرة عرضية من ركنية لداخل منطقة الجزاء استقبلها بيكهام برأسية سكنت الشباك.

في الشوط الثاني، سجل عبد الله السعيد هدف التعادل للزمالك بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 81.

وأحرز الهدف الثاني للزمالك إبراهيما نداي في الدقيقة 88 من كرة رأسية مميزة بعد عرضية من عبد الله السعيد.

وبهذه النتيجة وصل رصيد الزمالك إلى 31 نقطة ويتواجد في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 34 نقطة بالمركز التاسع.

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