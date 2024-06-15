هل يستحق حسام عبد المجيد بطاقة حمراء؟.. خبير تحكيمي يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا لقطة تحكيمية جدلية، حيث أعاق مدافع الزمالك حسام عبد المجيد لاعب سيراميكا وهو في وضع الانفراد بالحارس.

وهذه الحالة خلقت الكثير من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي، عما إذا يستحق عبد المجيد بطاقة حمراء أم لا.

وبعد المباراة، أجاب الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف عن تساؤلات هذه الحالة الجدلية.

وقال عبد الرؤوف عبر قناة "أون تايم سبورتس": "المخالفة موجودة والمسك موجود، ولو لم ترتكب هذه المخالفة لكان لاعب سيراميكا في وضع الانفراد بحارس الزمالك".

وأوضح: "كل شروط البطاقة الحمراء موجودة، ومدافع الزمالك الآخر بعيد عن لاعب سيراميكا المنفرد بالمرمى، وحسام عبد المجيد كان لديه قناعة تامة بطرده عند ذهاب الحكم لتقنية الفيديو".

الجدير بالذكر أن حكم المباراة اكتفى بإشهار البطاقة الصفراء لحسام عبد المجيد بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR".

اقرأ ايضًا:

كيف هنأ لاعبو الزمالك عبدالله السعيد بهدفه الأول مع الفريق؟

مشجعة كأس العالم 2022 في يورو 2024.. تشجع من؟ (فيديو وصور)