شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشاهد مهمة فى فوز الأهلى على فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الأهلي وفاركو مساء اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 لبطولة الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين لهدف سجلهما إمام عاشور، العديد من الأحداث المهمة التي نرصدها في سياق التقرير التالي:

1- شارك محمد الشناوي مع الأهلي بعد غياب دام لمدة 172 يوميا، حيث كانت آخر مباراة له مع الأهلي يوم 25 ديسمبر الماضي، أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري الذي أقيم بالإمارات، حيث غاب الشناوي طوال الفترة الماضية للإصابة بخلع في الكتف.

2- سجل إمام عاشور لأول مرة هدفا من ركلة جزاء مع جميع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته.

3- لأول مرة يسجل إمام عاشور ثنائية مع الأهلي.

4- شارك ديانج مع الأهلي في الدوري لأول مرة منذ 216 يوما فقد كانت آخر مشاركة محلية له مع الأهلي يوم 11 نوفمبر الماضي أمام الجونة في الجولة الرابعة للدوري والتي انتهت بالتعادل 1-1 وغاب ديانج طوال الفترة الماضية عن المشاركة مع الأهلي بسبب الإصابة في الركبة، وشارك ديانج لأول مرة مع الأهلي في 2024 كبديل في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي.

5- عاد ياسر إبراهيم للمشاركة مع الأهلي، بعد غياب طويل هو الآخر، حيث كانت آخر مشاركة له يوم 23 فبراير الماضي أمام ميدياما الغاني بملعب الأخير بدور المجموعة لبطولة دوري أبطال أفريقيا التي توّج بها الأهلي مؤخراً ليعود ياسر إبراهيم للمشاركة بعد غياب 112 يوماً.

وواصل الأهلي انتصاراته المحلية بعد ما حقق فوزاً ثميناً على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل جابر كمال لـ فاركو في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف امام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

خاض الأهلي المباراة بتشكيل ضم كلاً من: محمد الشناوي، عمر كمال، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، كريم فؤاد، أحمد نبيل كوكا، رضا سليم، مروان عطية، حسين الشحات، إمام عاشور، وأنتوني موديست.

فيما ضم تشكيل فاركو كلاً من: محمد سعيد "شيكا"، أحمد عوض، ياسين مرعى، جيفرسون إينكادا، جابر كامل، أحمد البحراوى، محمد فخرى، محمود عماد، محمود البدرى، شكرى نجيب، وعمرو جمال.

وأدار المباراة، محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من سمير جمال حكم مساعد أول، وجمال راشد مساعد ثاني، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا.

بهذه النتيجة يصعد الأهلى أربعة مراكز، حيث بات يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 16مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً .

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.