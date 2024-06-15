شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يغيب عن مواجهة المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على سيراميكا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الإثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.