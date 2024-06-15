شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الجمعة 14 – 6 – 2024 فى دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الجمعة 14 – 6 – 2024 مباراتان ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث التقى الأهلى مع فاركو، بينما واجه الزمالك نظيره سيراميكا.

الأهلى يصعد 4 مراكز فى جدول الدورى بثنائية إمام عاشور أمام فاركو

قاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا بثنائية السعيد ونداى فى الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.