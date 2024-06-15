شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب فاركو: سعيد بأداء اللاعبين رغم الهزيمة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي فاركو، عن سعادته بأداء لاعبيه خلال مباراة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز، والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأضاف أحمد خطاب خلال المؤتمر الصحفي، أن لاعبى فاركو قدموا أداء جيدا خلال المباراة، وقاموا بتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة بشكل جيد طوال المباراة.

وأوضح خطاب أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، موضحًا أن كل نقطة يحصدها الفريق مهمة للغاية في مشوار بطولة الدوري.

ووجه المدير الفني لفاركو الشكر للاعبيه على الأداء الذي قدموه خلال المباراة والروح العالية التي ظهروا بها أمام النادي الأهلي.

وتابع خطاب قائلا: "كنت متحمس طوال اللقاء لمحاولة تحفيز اللاعبين لإعادة الثقة بأنفسهم".

واختتم خطاب تصريحاته قائلاً: "عدلت طريقة اللعب، وجازفت في آخر ربع ساعة، ودفعت بوليد علي بديلاً لانكادا الذي يعاني من الإرهاق بعد مشاركته مع منتخب غينيا بيساو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم من أجل زيادة الكثافة الهجومية".

وقاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

تقدم الأهلي بهدف عن طريق امام عاشور في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وتعادل جابر كمال لـ فاركو في الدقيقة 37 قبل أن يُضيف امام عاشور الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

بهذه النتيجة يصعد الأهلى أربعة مراكز، حيث بات يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، بعدما لعب 16مباراة حقق الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 3 لقاءات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 37 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 11 مباريات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.