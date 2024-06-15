شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 – 6 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 14 – 6 – 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها: الأهلى يصعد 4 مراكز فى جدول الدورى بثنائية إمام عاشور أمام فاركو.

الأهلى يصعد 4 مراكز فى جدول الدورى بثنائية إمام عاشور أمام فاركو

قاد إمام عاشور لاعب الأهلي فريقه لتحقيق فوز ثمين على فاركو بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا مثيرا على سيراميكا بثنائية السعيد ونداى فى الدورى.. فيديو

حقق فريق الزمالك فوزًا مثيرًا على نظيره سيراميكا بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، على استاد المقاولون في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

«هيل انترناشيونال» تتعاقد على إدارة مشروع القرن ومدينة النادى الأهلى الرياضية بالشيخ زايد

أعلن المهندس وليد عبد الفتاح، رئيس شركة هيل إنترناشيونال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تعاقد شركته لإدارة مشروع القرن ومدينة النادي الأهلي الرياضية الجديدة، والمقرر إقامتها بمدينة الشيخ زايد بـ 6 أكتوبر، خلال فترة زمنية تصل إلى 4 أعوام.

تجدد إصابة مهاب ياسر فى الزمالك.. صور

تجددت إصابة مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى وجه القدم الأمر الذى تسبب فى استبعاده من مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الجولة الحادية عشر من دورى NILE (الدورى المصرى الممتاز).

حفيظ دراجي: المدافع الجزائري بلعيد يقترب من الدوري البلجيكي وليس الأهلي

كشف المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي اقتراب مواطنه زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة الجزائري لنادي سينت ترويدنس البلجيكي، رغم تداول أنباء قوية حول اقتراب اللاعب من الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية التي ستنطلق بعد أسابيع قليلة.

بيراميدز يرفض الاستغناء عن مصطفى فتحى وانتقاله للزمالك

أبلغ مسئولو نادى بيراميدز مصطفى فتحى لاعب الفريق، بصعوبة السماح له بالرحيل والانتقال لصفوف الزمالك فى الانتقالات الصيفية المقبلة، مؤكدين تمسكهم الشديد باستمرار اللاعب.

نكشف حقيقة عرض الخليج السعودي لجوزيه جوميز ورحيله عن الزمالك

كشف مصدر مقرب من البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك، عن حقيقة تلقى المدرب عرضًا من نادى الخليج السعودى لقيادته بالموسم الجديد، وأكد المصدر إن المدرب يمتلك 4 عروض من أندية مختلفة منها في السعودية والإمارات، وجاءت تلك العروض بعد تتويجه مع الزمالك بالكونفدرالية لتبدأ الأنظار تتسلط عليه.