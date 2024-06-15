بالصور.. افتتاح بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»

الشارقة - اميمة ياسر -

أقيم مساء الجمعة، حفل افتتاح بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، قبيل انطلاق مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

وشهد الحفل إطلاق الألعاب النارية، وتواجد فنانين عالميين وتكريم أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجا بالبطولات في التاريخ، على رأسهم الأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، الذي فارق الحياة مطلع العام الجاري.

كما أدت الفنانة الألمانية ليوني أغنية "نار"، وهي الأغنية التي تم اختيارها كأغنية رسمية للبطولة وذلك بمشاركة فرقة ميدوزا الإيطالية.