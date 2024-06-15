محمد شريف: احترم وجهة نظر حسام حسن بعدم مشاركتى في مباراتي المنتخب بالتصفيات



ياسر رشاد - القاهرة -

قال محمد شريف الدولى المصرى المحترف ضمن صفوف فريق الخليج السعودي، على قناة أون تايم سبورتس، تعجبت من عدم مشاركته أمام غينيا بيساو بعد إصابة مصطفى محمد.



واكمل حديثه شريف قائلا : أستحق فرصة أكبر مع منتخب مصر، ولو قولت غير كدا وطموحي اتغير أقعد في البيت أحسن.



وتابع : توقعت المشاركة مع منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد خروج مصطفى محمد، واحترمت وجهة نظر حسام حسن في عدم إشراكي في المباراتين.

وتطرق محمد شريف للحديث عن فترة تواجده مع منتخب مصر تحت قيادة كيروش، قائلا: تغيير كيروش لي أمام الكاميرون أكبر صدمة في مشواري الكروي، ولا أعلم حتى الآن سبب استبدالي ولا أريد أن أعرف.



وأكد مهاجم الخليج السعودي الحالي، أنه لن يلعب في مصر الا للنادي الأهلي مشيرا إلى أن ما تردد من أنباء حول عودته وارتداء القميص الأبيض ليس صحيح.