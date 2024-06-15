يورو 2024.. منتخب ألمانيا يقسو على اسكتلندا بخماسية في افتتاحية أمم أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حسم منتخب ألمانيا المباراة الأولى في بطولة كأس أمم أوروبا بخماسية في شباك منتخب اسكتلندا بمستهل مشواره في يورو 2024.

تقدم فلوريان فيرتز، بالهدف الأول لمنتخب ألمانيا في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة قوية سكنت على يمين الحارس.

ثم استطاع اللاعب جمال موسيالا، تسجيل هدف منتخب ألمانيا الثاني، في شباك نظيره منتخب اسكتلندا، بالدقيقة التاسعة عشر.

وأحرز ثالث أهداف الماكينات الألمانية في الشوط الأول اللاعب هافرتز في الدقيقة الأخيرة من المنعطف الأول.

ثم تمكن نيكلاس فولكروج من تسجيل الهدف الرابع لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 69.

وسجل منتخب اسكتلندا هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 87 عن طريق روديجر بخطأ في مرماه.

واختتم خماسية الماكينات الألمانية اللاعب امرا جان في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ليحسمها الماكينات الألمانية بخمسة أهداف مقابل هدف.

تشكيل منتخب ألمانيا

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوشوا كيميتش – ماكسيميليان ميتيلستاد – جوناثان تاه – أنطونيو روديجر.

في خط الوسط: روبرت أندريش – توني كروس -إلكاي جوندوجان.

في خط الهجوم كاي هافرتز – فلوريان فيرتز – جمال موسيالا.

يتواجد المنتخب الألماني البلد المستضيف للبطولة في المجموعة الأولى بجانب كل من إسكتلندا، المجر، وسويسرا.