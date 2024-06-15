زيدان يكشف إنجازات الدولة في قطاع الشباب والرياضة خلال 10 سنوات

ياسر رشاد - القاهرة - استعرض الإعلامي عبدالناصر زيدان، تقريرًا عبر برنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، حول إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي وجود وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، في قطاعي الشباب والرياضة خلال 10 سنوات.

وقال زيدان، إنه بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حققت طفرة ونهضة شاملة غير مسبوقة في كافة مجالات العمل، حيث عملت الدولة المصرية من كافة أجهزتها علي إعادة تنظيم وبناء الدولة المصرية على أسس مستدامة (الجمهورية المصرية الجديدة).

وأوضح، أن قطاعي الشباب والرياضة شهدا طفرة كبيرة وإنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث حدثت ثورة رياضية حقيقية وتدشين لمنشآت رياضية جديدة وفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التى تقيمها الدولة، وتعظيم الاستغلال الأمثل للمنشآت الرياضية.

وتابع، الدعم الكامل واللامحدود للأنشطة الرياضية على كافة المستويات والرياضيين، وتقديم الرياضة في شكل جديد يليق بالمصريين، بجانب بناء الإنسان المصرى، وهو ضمن خطة التنمية المستدامة التي وضعتها الوزارة في استراتيجيتها الهادفة إلى رياضة بمفهوم جديد حريص على صحة المواطن ومواجهة الأفكار المتطرفة.

وأكمل، بناء إنسان عصري يحقق طموحاته وأحلامه بأسلوب جديد، فالانجازات التي حققتها الوزارة هي إنجازات للدولة المصرية في ضوء رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية؛ لنرى سوياً مصر الحديثة في ظل التحديات العديدة التي تواجه الدولة، مقدماً الشكر والتقدير بلرئيس على الدعم اللامحدود للشباب والرياضة.

وأشار أن الرياضة المصرية باتت متميزةً على مستوى العالم في مختلف الفعاليات الدولية، وتقديم أبطال مصر لأداء مميز يبهر الجميع.

وأكد أن هذا الأمر يعكس مدى التقدم والتطور الذى لحق بالرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقدم كل الدعم والمساندة لأبناء مصر في مختلف المجالات وبرامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري وحياة كريمة، والبطولات الدولية والإقليمية، معتمدة في عملها على الربط بين أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة والأهداف الاستراتيجية للوزارة.