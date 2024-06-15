مدرب فاركو: حاولت تحفيز اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وسعيد بأدائهم

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد خطاب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لنادي فاركو، أن سعيد بأداء لاعبيه خلال مباراة اليوم أمام الأهلي في الدوري الممتاز، والتى أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وأشار أحمد خطاب خلال المؤتمر الصحفي إلى أن لاعبو فاركو قدمو أداء جيد خلال المباراة وقاموا بتنفيذ التعليمات الفنية المطلوبة بشكل جيد طوال المباراة.

وواصل خطاب أنه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي موضحًا أن كل نقطة يحصدها الفريق هامة للغاية في مشوار بطولة الدوري.

وأضاف المدير الفني لفريق فاركو الشكر للاعبيه على الأداء الذي قدموه خلال المباراة والروح العالية التي ظهروا بها أمام النادي الأهلي.

وأكمل خطاب تصريحاته قائلا : "كنت متحمس طوال اللقاء لمحاولة تحفيز اللاعبين لإعادة الثقة بأنفسهم".

وأتم خطاب تصريحاته قائلاً: "عدلت طريقة اللعب، وجازفت في آخر ربع ساعة ودفعت بوليد علي بديلاً للانكادا الذي يعاني من الإرهاق بعد مشاركته مع منتخب غينيا بيساو فى التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم من أجل زيادة الكثافة الهجومية".