موعد مباراة ألمانيا القادمة بعد الفوز على أسكتلندا

افتتح منتخب ألمانيا مُشاركته في بطولة أوروبا للكبار يورو 2024 بانتصار كبير على منتخب أسكتلندا بنتيجة (5-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

وقدم المنتخب الألماني عرضًا قويًا منذ بداية المباراة، ففي الدقيقة (10)، سجل اللاعب فلوريا فيرتز الهدف الأول من رأسية متقنة.

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وواصل المنتخب الألماني هيمنته على المباراة، و أحرز اللاعب جمال موسيالا الهدف الثاني في الدقيقة (19).

وتمكن كاي هافرتز من ترجمة ركلة جزاء إلى هدف في الدقيقة (45)، مع نهاية الشوط الأول ب تقدم ألماني بثلاثة أهداف ل لا شيء.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الألماني هيمنته على المباراة، و أحرز اللاعب نيكلاس فولكروغ الهدف الرابع في الدقيقة (68).

ولكن لم يستسلم منتخب أسكتلندا، و سجل هدف من خلال أنطونيو روديجير بالخطأ في مرماه في الدقيقة (79).

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة، أحرز اللاعب إيمري تشان الهدف الخامس للمنتخب الألماني في الدقيقة (90+3).

موعد مباراة ألمانيا القادمة

ومن المقرر أن يلتقي منتخب ألمانيا بمنتخب المجر في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل 19 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.